Kumu hariduskeskuse juhataja: täiskasvanute õpiränne annab inspiratsiooni pikaks ajaks

Sandra meenutab, et peagi pärast Kumusse siirdumist potsatas tema postkasti kiri, milles kutsuti Erasmuse programmis konkureerima.

„Avastasin endale üllatuseks, et Erasmus pakub tegelikult ka mitteformaalhariduse institutsioonidele erinevaid projekte ja rahastusi. See oli ka minu jaoks natukene üllatav, sest kooliajast oli mulle ka tundunud, et Erasmus on võib-olla rohkem koolidele ja ülikoolidele,“ meenutab Sandra. „Sai avastatud, et tegelikult on Erasmus tunduvalt mitmekülgsem. Otsustasime siis kolleegidega panna pead kokku, kirjutada projekti ja vaadata, kas õnnestub.“

Kolleegidega sooviti rohkem õppida ja saada kogemusi just täiskasvanuhariduse alal, sest laste muuseumiharidus oli niikuinii Eestis esmatähtis prioriteet. „Tihtilugu üksikkülastajad ja täiskasvanud – selline elukestev õpe – jääb natuke tagaplaanile. Soovisime just selles vallas ennast täiendada. Minu rõõmuks oligi see Erasmuse abiga võimalik.“

Tõuge vaikseteks hommikuteks

Ootused õpirändele said kuhjaga täidetud. „Siiamaani ammutan tegelikult aeg-ajalt oma töös inspiratsiooni veel nendest mitme aasta tagustest kohtumistest ja õpirännetest. Väga paljud algatused said tegelikult hoo sisse tänu sellele, et me käisime, suhtlesime, nägime ja tundsime, et see ei ole midagi nii keerulist, et me saame hakkama küll,“ kirjeldab Sandra.

Manchesteri loodusmuuseumist saadi näiteks inspiratsiooni praegu Kumus toimuvateks vaikseteks hommikuteks, mis on suunatud autismispektri häirega inimestele. Ideid saadi niisiis ka teiste valdkondade muuseumidest. „Inspiratsioon tuli natukene võib-olla ootamatutest kohtadest ja on väga tore näha ka, mis toimub laiemal muuseumimaastikul, mitte ainult kunstimuuseumides.“