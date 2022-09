VIDEO | Ebareaalne! Ukrainlaste tank hävitas väidetavalt venelaste tanki 10,8 km kauguselt

Ukrainlaste teatel hävitas nende T-64BV tank venelaste tanki oma 125-mm kahurist 10 800 meetri kauguselt. Selleks kasutati „pehmete sihtmärkide“ tabamiseks mõeldud kildfugassmürsku, aga kuna see tabas venelaste tanki suunaga ülevalt-alla, siis läbistas see soomuse seal, kus see kõige õhem on.