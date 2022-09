FOTO | James Webbi telekoop jäädvustas üliharuldase kosmosefenomeni

Universum on täis imesid ja James Webbi kosmoseteleskoop on jäädvustanud neist ühe. Science Alerti järgi on uuel ülesvõttel täht, mis asub meist umbes 5600 valgusaasta kaugusel. Webbi infrapunalääts tuvastas erakordse detaili: tähte ümbritsevad väljapoole kiirgavad valgusrõngad.

Need kontsentrilised rõngad eksisteerivad tõepoolest ning neile on ilus ja põnev seletus. See nähtus on tegelikult Luige tähtkuju tähtede kaksikpaar ja nende vastasmõju tekitab perioodilisi tolmuheitmeid, mis aja jooksul paisuvad pilvekestena tähtede paari ümbritsevasse kosmosesse.