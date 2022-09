Eksperiment | Peugeot e-Expertiga teisel katsel kaupa vedamas

Soomes on ütlus, et karavaanari, se on teiden tukos (haagiselamud on teede ummistus), kuid elektriautoga sõitja jaoks on see nagu taevamanna. Ma istusin tal ebatsensuurselt lähedal tuules, ta sõitis kiirteel ühtlaselt 100 km/h ning seetõttu edenes Helsinkist Tamperesse sõit ludinal ja elektrikulu püsis meeldiv.