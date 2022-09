Läheb lahti: omikroni vastase retseptiga vaktsiinid jõuavad juba uuel nädalal miljoniteni

Kui kõik läheb ootuspäraselt, saavad miljonid ameeriklased juba järgmisel nädalal saada uued omikroni vastased tõhustusdoosid, kirjutab The New York Times .

Rahva käsutusse jõuab kaks vaktsiini. Ühe tegi Pfizer ja see on mõeldud kasutamiseks 12-aastastele. Teine vaktsiin tuleb Modernalt ning see läheb käiku 18-aastastel ja vanematel.