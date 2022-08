Tele2 tõstab hindu

„Teeme iga päev tööd, et pakkuda Sulle parimaid teenuseid mõistliku hinnaga. Paratamatult mõjutab aga üldine hinnatõus ka meid – näiteks on elektrihinna ja tööjõukulude kasv meiegi kulusid viimastel aastatel märkimisväärselt suurendanud. Lisaks investeerime pidevalt tehnilistesse arendustesse, et saaksid alati nautida viimase peal teenust. Kõik need põhjused toovad kaasa ka muutuse Sinu teenuste hindades,“ seisab ettevõtte pöördumises klientide poole.