Hääled valjenevad: Tesla võib välja tuua oma mobiili ja see saab olema üks imeseade

Jutte on tõesti väga palju ja üsna erinevaid, aga toome neist sagedamini kõlavad välja.

Esiteks võib mobiil kanda nime Tesla Model Pi või P. teiseks maksab see tõenäoliselt paar tuhat eurot.

Aga olulisemad on loomulikult selle uudsed omadused. On arvatud, et telefon saab olema püsivalt ühendatud Starlinki satelliidiinternetiga. Mis oleks ka üsna loogiline, kuna Elon Musk oleks sel juhul nii seadme kui võrguteenuse pakkuja omanik. Tavalisi mobiilioperaatoreid ei ole ju tegelikult enam vaja, kuna inimesed suhtlevad omavahel enamasti internetipõhistes suhtlurakendustes – olgu siis kirjutades või kõnesid pidades – ning ka nö vana kooli häälkõnesid saab edukalt teha üle internetitehnoloogia.

Sealt tuleneb ka tegelikult probleem, miks me võib olla seda telefoni veel näinud ei ole – satelliittelefonid vajaksid otse orbiidilt neti kättesaamiseks suurt antenni. Seega on võimalik, et vähemalt esialgu peaks see mobiil töötama seal, kus on juba olemas Starlinki interneti maine baas, miks mitte ka Tesla autos. Igal juhul ei saa mobiilil olema tavalist plastikust SIM-kaart, küll aga eSIMi tugi.

Teiseks on palju räägitud sellest, et sellel telefonil on päikesevalguse abil laadimise võimekus. On ebatõenäoline, et telefon tugineks ainult päikeseenergiale, kuid sellel võib olla ümbris, mis võimaldab teatud määral päikeseenergiat kasutada.

Pole välistatud ka see, et telefoni abil on võimalik kaevandada krüptovaluutat.

Mobiilil võiks olla 1–2 TB salvestusruumi, 16 GB või rohkem muutmälu (RAM), AMOLED-ekraan (värskendussagedus loomulikult 120 Hz) ja umbes 6,7-tolline OLED ekraan. Operatsioonisüsteemiks Tesla OS, väljalaskeaastaks 2023. Kolmikkaamera 50+50.50 MB. Aku mahutavus 5000 mAh, kaal 240 g. Vee- ja tolmukindel.

Elon Musk ise on kõik jutu mobiili loomisest tagasi lükanud ja nimetanud telefoni ajalooks: