VIDEO | Ukraina õhujõud avaldasid esimese video ameerika radarivastase raketi HARM kasutamisest

Kui ilmusid esimesed teated, et ukrainlased kasutavad USA tarnitud radarivastaseid rakette HARM, siis ilmusid spekulatsioonid, kuidas seda tehakse, ning mitmed eksperdid avaldasid arvamust, et ukrainlased kasutavad selleks maapealset laskeseadeldist. Seda on ajaloos korra juba tehtud, kui Iisrael paigaldas HARMi eelkäija raketi Shrike teise maailmasõja aegsete Shermani tankide veermikule ja ristis oma loomingu Kilšoniks ehk heebrea keeles „kolmikhargiks“.