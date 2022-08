GALERII | Tehnikaentusiast pani tehisintellekti Tallinna vanalinna joonistama - vaata, mis välja tuli

Laidna sõnul võib iga huviline ka ise katsetada. „See on tehtud Midjourney-nimelise tehisintellekti poolt, mis on suunatud kunstilistele lahendustele. Teoorias ja isegi praktikas on võimalik sellega ka „ise mängida“,“ selgitab Laidna.

Ta märgib, et võimalik on saada ka realistlikumaid tulemusi. „Midjourney AI-st saab välja pigistada erinevaid tulemusi, andes erinevaid märksõnu, stiile jne,“ ütleb Laidna „Tegelikult sügavam mõte on selles - kuidas AI juba täna mõistab sisendteksti, kuidas suudab omada ülevaadet ja teadmisi käsitlematust kogusest infost ja kuidas see võimekus hetkel kunsti-pildi-tulemusena väljendub, aga tegelikult samad võimekused saab ka muudel aladel tööle panna, isejuhtivast autost kuni ei-tea-milleni,“ sõnab ta lõpetuseks.