Suur läbimurre: teadlased suutsid esmakordselt kasvatada tuksuva südamega embrüo

Märgitakse, et inimembrüo arenguks on vajalik selle kudede ja embrüot emaga ühendavate kudede õige koostoime.

Pärast viljastamist arenevad kõigepealt välja kolme tüüpi tüvirakud. Mõned muutuvad lõpuks keha kudedeks ja teised kaks toetavad embrüo arengut. Eelkõige moodustavad need platsenta ja looteveekoti, kust embrüo saab toitaineid.

Sünteetilistel embrüotel tekkisid täpselt samad defektid kui vastava mutatsiooniga loomadel. See tõestab, et kunstlikult loodud embrüod on sarnased embrüotega, mis saadakse viljastatud sugurakkudest.