FOTOD | Teadlased panid kokku Hubble'i ja Webbi ülesvõtted fantoomgalaktikast – vaata, mis välja tuli!

Teadlased on ühendanud elektromagnetilises spektris töötavate kosmoseteleskoopide andmed, et kosmoseobjektide toimimist mõista. M74 uued pildid näitavad ka teleskoopide võimalusi, mis töötavad üheaegselt erinevatel lainepikkustel.

Vasakul on Hubble'i kosmoseteleskoobiga tehtud pilt galaktikast. See näitab vanemaid punaseid tähti ja nooremaid siniseid. Paremal on James Webbi kosmoseteleskoobiga tehtud pilt, mis erineb oluliselt Hubble'i pildist. See näitab gaasi ja tolmu masse galaktika äärel ning tihedat tähtede parve selle tuuma juures.