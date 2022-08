OTSE | Kõik on stardiks valmis: NASA käivitab täna ajaloolise Kuumissiooni

Artemis I missiooni põhikomponendiks olev Orioni kosmoselaev lendab oma kuue nädala pikkusel lennul kaugemale, kui ükski inimestele ehitatud kosmoselaev on kunagi varem lennanud - lennu kogupikkuseks on 2,1 miljonit kilomeetrit. Maast jõuab laev 450 000 kilomeetri kaugusele ja Kuu kaugemast küljest 40 000 üksnes 64 000 kilomeetri kaugusele.

Stardi annab talle selleks SLS (Space Launch System) kanderakett, mille jaoks on ka see esimene tööproov. Missiooni pikkuseks on täpsemalt 42 päeva, 3 tundi ja 20 minutit