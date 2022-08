Sügaval Atlandi ookeani põhjas asuvat „kadunud linna“ ähvardab häving

2000. aastal enam kui 700 meetri sügavuselt Atlandi ookeanist avastatud „kadunud linna“ hüdrotermiline piirkond võib maavarade kaevandamise tõttu hävida, hoiatavad teadlased. Sellest teatab Science Alert.

„Kadunud linn“ on sakiline maastik, mis asub ookeanipõhjas asuvast Kesk-Atlandi harjast lääne pool asuva meremäe tipu lähedal. See on tänapäeval teadaolev vanim hüdrotermiline piirkond.

Selle lubjakivist seinad ja sambad on erinevat mõõtu: tillukestest (kärbseseene suurused) kuni massiivseteni (kõrgeim, 60 meetri kõrgune monoliit kannab nime Poseidon).

Vaatamata äärmuslikele tingimustele on seal palju elu. „Kadunud linna“ avavused, mis paiskavad välja kuni 40 °C gaase, on koduks mitmesugustele tigudele ja vähilaadsetele. Suuremad loomad, nagu krabid, krevetid, merisiilikud ja angerjad, on haruldased, kuid ka neid esineb. Ja avade pragudes, kus hapnikku ei leidu, on palju erinevaid mikroobikooslusi.

Erinevalt veealustest vulkaaniavadest ehk mustadest tossutajatest, ei sõltu „kadunud linn“ magma kuumusest. Mustad tossutajad toodavad peamiselt raua- ja väävlirikkaid mineraale, samas kui „kadunud linna“ avad toodavad sada korda rohkem vesinikku ja metaani.

„Kadunud linna“ avades tekkivad süsivesinikud ei tulnud atmosfääri süsihappegaasist ega päikesevalgusest, vaid merepõhja keemilistest reaktsioonidest. Teadlastel on hüpotees, et elu võis tekkida just sellisest kohast.

Kahjuks meelitab see ebatavaline piirkond mitte ainult teadlasi. 2018. aastal teatati, et Poola sai kaevandamisõigused süvameres „kadunud linna“ ümbruses. Kuigi termiline väli ise ei sisalda kaevandamiseks väärtuslikke ressursse, võivad linna ümbruse hävitamisel olla ettenägematud tagajärjed.

Teadlased hoiatavad, et kõik kaevandamisega kaasnev võib selle imelise paiga kergesti minema uhtuda. Seetõttu nõuavad mõned eksperdid „kadunud linna“ lisamist maailmapärandi nimistusse, et kaitsta loodusimet enne, kui on liiga hilja.