Valgevene diktaator ähvardab naabreid: meie lennukid on valmis tuumarelvade kandmiseks

Valgevene autoritaarne liider Aleksandr Lukašenka teatas Valgevene lennukite ümberehitamise lõpuleviimisest. Uuenduse eesmärgiks on tema sõnul see, et need saaksid kanda tuumarelvi. „Leppisime Putiniga kunagi Peterburis kokku, et moderniseerime ka Valgevene lennukeid Su-24 nii, et need saaksid kanda tuumarelvi. Mis te arvate, et me niisama keelt laksutame? Kõik on juba tehtud!“ ütles Lukašenka. Ta lisas, et Valgevene „on valmis adekvaatselt reageerima kõigile läänepoolsetele ohtudele“. Lukašenka sõnad edastas reedel Valgevene riiklik uudisteagentuur Belta.