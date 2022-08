INTERVJUU | David Vseviov: paljudele venekeelsetele meeldib korraga Eesti külmkapp ja Vene televisioon

Kollektiivne süü on mõiste, mis ilmus esmakordselt vahetult pärast teist maailmasõda. Seejärel kirjeldas ta häbi, mida kogesid sakslased, kes ei osalenud natside julmustes. Tänaseks on see kontseptsioon muutunud, kuid pole kaotanud oma olemust. Kollektiivne süütunne on usk, et ühe grupi liikmed vastutavad teiste samasse rühma kuuluvate inimeste tegude eest. Häbitunnet võib kogeda ka siis, kui te nendes tegudes ei osalenud.