Moderna kaebab Pfizeri COVID-19 vaktsiini patendiõiguse rikkumise eest kohtusse

Hagi põhjuseks on väited, et kaks ettevõtet rikkusid Moderna väitel tema patendiõigusi koroonaviiruse vaktsiini tootmisel. „Moderna on veendunud, et Pfizeri ja BioNTechi Comirnaty vaktsiin rikub Moderna patente, mis on esitatud aastatel 2010–2016 ja mis hõlmavad Moderna kasutatavat mRNA tehnoloogiat,“ seisis avalduses.