Hitleri ja Mannerheimi salajane salvestis 80: ainuke kord, kui füürer ei röökinud

Damen oli algselt kavatsenud salvestada Hitleri sünnipäevasoovid ja Mannerheimi vastuse neile, ent ta jätkas nende järel Hitleri ja Mannerheimi vestluse salvestamist. Hitler oli kategooriliselt vastu, et tema eravestlusi lindistataks, ja kui tema ihukaitsjad said aru, et Damen salvestab Hitleri juttu, käskisid nad tal koheselt lõpetada, kuid salvestis jäi Yleisradiole. See anti alguses tsensuuriameti juhile Kustaa Vilkunale, kuid salvestis anti 1957. aastal Yleisradiole tagasi.