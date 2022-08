Jõgede kuivamine toob huvitavaid leide: muistsed linnad, dinosauruste jäljed ja uppunud sõjalaevad

Hispaania põllumehed kurvastavad häviva saagi pärast, kuid aastakümnete suurima põua üks ootamatu tulemus on kohalikke arheolooge rõõmustanud. Cácerese provintsi Valdecanase veehoidla põhjast on leitud vana kiviring, veetase on veehoidlas langenud kolmandiku võrra. Tegu on nn Guadalperali dolmeniga, mida nimetatakse Hispaania Stonehenge'iks. Pärit on see perioodist 5000 aastat eKr.

Olematud sademed ja pikalt kestnud kuumalaine põhjustasid korraga paljudes Euroopa riikides põua ning madalates jõgedes kerkisid pinnale meie esivanemate jäetud murettekitavad hoiatused. Need on nn näljakivid, mis on nähtavad ainult tugeva põua perioodidel, neile on raiutud teated minevikus toimunud looduskatastroofidest, mis on põhjustatud veepuudusest ja sellega seonduvatest hädadest. Vanim kiri Elbest leitud näljakivil on dateeritud 1616. aastaga, see kõlab: „Kui näete mind, siis nuta.“