Proovisõit: positiivne üllatus – KIA Niro HEV

Alustaks selle auto puhul vast hoopis keskkonsoolist - väga mõnusa paigutusega – käeulatuses on mootorikäivitus, istmesoojendus ja -jahutus, roolisoojendus, rüngakujuline käikude valits koos P-nupuga selle keskel.

Multimeediaekraani alused nupud on puutundlikud ja ühe klahvivajutusega saab valida, kas nende abil saab juhtida pigem meediat ja kaarti või kliimat. Roolitagune näidikute displei ja multimeediaekraan moodustavad ühtse terviku, kumbki diagonaaliga 10,25 tolli. Kuna ruumi on, siis tahavaatekaamera pilt võinuks sellest moodustada isegi veidi suurema ala. Mulle väga meeldiks, kui näidikutedispleil saaks juht ise otsustada ka seda, mida kuvada vasakus ja paremas servas – paraku on need kinni „keevitatud“.

Väikese edasiarenduse on saanud ka juhi silme ette klaasile kuvatav displei – seal kuvatakse lisaks tavapärasele ka pimenurgaanduri märguandeid - neid, mis tavaliselt vilguvad külgpeeglite küljes.

Sõidurežiimi vahetus on ka mugavalt rooli allaossa toodud ja valik on juhule tehtud selge, lihtne ja konkreetne: kas sport või eco!

Harman Kardoni kõlarid on kõikjale mõnusalt ära peidetud, kusagile esiklaasi lähedusse armatuurlaua peale. Parima paketi korral on nii juhi kui kõrvalreisija istmed elektroonilselt juhitavad ning nagu märgitud, siis ka jaahutusventilatsiooniga. Kusjuures, et asi täiesti selge oleks, siis istme mõnda sätet muutma hakates, kuvatakse tehtav kohe virtuaalselt ka multimeediaekraanile.

Traatidega esiklaasisoojendus on loomulikult ka olemas. Püsikiirusehoidja on adaptiivne, foori taga seisma jäädes läheb ta kahjuks väga kiiresti üle sstand-by seisundisse ja auto uuesti liikuma saamiseks tuleb korraks gaasi vajutada, mis masina omakord jõnksuma paneb, kuna gaas ja püsikiirusehoidja hakkavad siis tööle koos.

Mis kütusekulusse puutub, siis kus iganes ma ka ei sõitnud, üldjoontes sain keskmiseks näiduks ikka 5,1 liitrit sajale. 1,6-liitrisele beniinimootorile lisaks on autol niisiis väike elektrimootor.