VIDEO | Ukrainlased näitasid saksa õhutõrjetanke Gepard, Scholz jäi nende tõttu Saksamaal naerualuseks

Alates juulist on Ukrainasse jõudnud saksa õhutõrjetankid Gepard, mille tarnetega oli pikalt probleeme, kuna vahepeal teatasid saksa ametnikud, et on erinevad põhjused miks neid relvi Ukrainasse saata ei saa.

Ukraina sõdurid avaldasid sotsiaalmeedias esimese video saksa sõjamasinast. Samas hakkab ka silma ettevaatamatus, millega ukraina sõdurid Gepardiga ringi käivad, sest tanki torni pööratakse lühikeses videos nii, et torni tagaosas olev õrn jälitusradari antenn ja muu elektroonika lööb mitu korda vastu tanki taga olevaid kaskesid.

See pole esimene kord kui ukraina sõdurid kingitud tehnikaga hooletult ümber käivad. Juuli lõpus selgus, et Saksamaa ja Hollandi tarnitud 15 PzH 2000 iseliikuvast haubitsast on kasutamisnormide rikkumise tõttu veel rivis vaid viis. PzH 2000 haubitsa puhul on tootja poolt ette kirjutatud, et ei tohi päevas teha üle saja lasu, ukrainlased sellest kinni ei pidanud ja tulemuseks oli see, et nende masinate laadimissüsteem läks Ukrainas kiiresti rikki.

Saksamaa on lubanud Ukrainale saata 30 Gepardit. Gepard töötati välja 1960ndatel ja võeti Lääne-Saksa armee teenistusse 1970ndatel. Selle mõte on kaitsta soomustatud väeüksusi madalalt lendavate lennukite ja kopterite eest. Selle veermikuna kasutatakse Leopard 1 tanki, põhirelvadeks on kaks Šveitsi-päritolu 35-mm automaatkahurit. Tankitorni esiotsas on laserkaugusmõõtja ja tulejuhtimisradar ning tagaosas jälitusradar.

Samal ajal on Saksamaal jäänud kriitikatule alla liidukantsler Olaf Scholz, kelle jaoks tema kantseleiliikmed korraldasid fotosessiooni Bundeswehri baasis Putloses, kus ukraina sõduritele Gepardite kasutamiseks väljaõpet antakse. Scholz tänas Bundeswehri ja saksa sõjatööstust tehtud töö eest. Ta pöördus ka kuuenädalalist väljaõpet läbivate ukraina sõdurite poole. „Te kaitsete oma riiki kohutava ohu eest, mida kujutab endast Venemaa agressioon Ukraina vastu,“ ütles Scholz. Ta lubas ka tulevikus jätkata ukraina sõdurite väljaõpetamist.

Kantsleri edev fotosessioon kutsus Saksamaa ajakirjanduses esile kriitikat, kuna Scholz on Ukrainale relvaabi andmise osas olnud äärmiselt tõrges. Ukrainlased paluvad Saksamaalt rohkem rasketehnikat, mh tanke Leopard 2 ja soomukeid, ning osa saksa poliitikutest ja ekspertidest toetavad neid nõudmisi.