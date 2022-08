FOTOD JA VIDEO | Soome merearheoloog on tuvastanud enam kui kümme Juminda merekatastroofis põhja lastud laeva

„16st tänaseks tuvastatud vrakist olen osalenud 11e tuvastamisel. Selgunud on ka, et paljud varem leitud vrakid on valesti tuvastatud ja vrakiregistris on endiselt vigu,“ rääkis Immi Wallin Fortele.

Ta toob sellekohase näitena vraki, mille keegi oli varem tuvastanud laevana Alev. Wallini meeskond tuvastas aga sukelduses, et tegemist on laevaga Leeni VT-503 - sellel leitud laevatehase plaat, kinnitas, et selle ehitas ettevõte Wood, Skinner & Co., asukohaga Newcastle on Tyne, Suurbritannia 1891. aastal. Peagi – 2021. aastal - leiti ja tuvastatigi, et Alev oli uppunud tegelikult Venemaa vetes.

Lisaks on tema meeskond leidnud ja tuvastanud näiteks ristleja Jakov Sverdlov ex Novik. Jakov Sverdlovi vrakki varem leitud ei olnud, kuid see oli ikkagi registrisse märgitud vale vrakina.

Uuringud on seejuures toimunud koostöös Eesti muinsuskaitseametiga, kes on kogunud andmeid, tänu millele sai uuringutega alustada ja neid läbi viia. Üks sukeldujatest on olnud ka Eesti meremuuseumi teadur Ivar Treffner.

Wallin räägib, et on Juminda miiniväljade ohvriks langenud vrakkide otsimise ja dokumenteerimisega alates 2009. aastast. Suurem osa uuringutest on toimunud sonari abil külgskaneerimisel abil ning alles viimased 5-6 aastat on saadud sukelduda ja vrakke filmimise teel dokumenteerida. Vrakid asuvad ka sukeldumise mõistes sügavates vetes, enamasti 75-110 meetri sügavusel.

„Sukeldumisi oleme teinud 12 vrakile. Peaaegu kõik positiivselt tuvastatud vrakid on seega sukeldumise abil dokumenteeritud. On ka vrakke, millele oleme sukeldunud ja saanud kinnitada, et need on näiteks Fugas klassi miinijahtijad, kuid me pole nende nimes kindlad, kuna nad näevad kõik väga sarnased välja,“ rääkis arheoloog.

Sukeldumismeeskonda kuulub tavaliselt kolm-neli sukeldujat, alati on pardal ka tugiisikud ja loomulikult kaatri kapten. Seega on kogu meeskond tavaliselt 5-6 inimest. Otsing toimub külgskannimise sonari ja dokumentatsiooni abil sonari abil ja ma teen seda sageli üksi.