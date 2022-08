Riikliku rongiettevõtte juht: tippaegadel tasuks sõita millegi muuga

„Jah, teatud kellaaegadel, teatud väljumiste puhul tasub kindlasti inimestel seda alternatiivi kaaluda, kuna kahjuks ei saa täna lubada, et kõik reisijad istuma saavad,“ ütles Lauri Betlen vastuseks Vikerraadio saate Uudis+ küsimusele, kas tipptundidel tasuks sõita rongi asemel bussiga.

Teema tuli taaskord päevakorrale kümnekonna päeva eest, kui Delfi avaldas lugejafoto, kus inimesed olid täistunnil sunnitud rongis reisima WC-s.

Betlema sõnul on kõige suurem reisijate arvu kasv toimunud Tallinna-Narva ja Tallinna-Tartu suunal ja eriti just reede ning pühapäeva õhtuti. Ta kinnitas, et kõik rongid on neil aegadel ka liinil ja kusagilt juurde võtta neid ei ole.

Ettevõtte juht jättis vastamata küsimusele, miks ei oleks võimalik juba eelmüügikeskkonnas võimalik inimestel näha, kui täis rong on, et hoiduda pikast reisist püsti seistes. Ettevõttel endal olevat see info olemas. Või miks ei ole võimalik endale istekoht ette broneerida?

Tema kinnitusel saavad 2024. aasta lõpus Tallinna-Tartu liinile tulevatel kuuel uuel elektrirongil olema kõik istekohad lõpuks nummerdatud. Täna on see nii I klassi tsoonides, ent millegipärast pole numbreid suudetud panna tavaklassi istmetele.

„Paraku praegu sellist konkreetset käegakatsutavat välja lubada ei saa, pigem seda lootust väga ei ole,“ ütles ta vastuseks ka küsimusele, kas ronge õnnestuks vahepeal rentida mõnest teisest riigist.

Pessimistlik oli ta ka pikema tuleviku suhtes. „On päris selge, et ka nende uue kuue rongiga me oma vajadusi ei kata. Hädasti oleks vaja järgmised 10 rongi ka ära tellida, mille kohta optsioonileping on sõlmitud, aga meil ei ole lõpuni veel kindlust rahastuse osas,“ sõnas Betlem.

Tema sõnul ei ole võimalik ka graafikuid nii ümber teha, et rohkem ronge oleks liinil tipptundide kindlatel liinidel. „Lihtsalt ei ole ronge, millega sõita,“ tõdes ta.