ISW Šoigu avaldusest: see on katse Venemaa ebaedu õigustada

Sõjalise operatsiooni tempo aeglustamine Ukrainas oli teadlik otsus, see on vajalik tsiviilohvrite arvu väiksena hoidmiseks, ütles Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu Šanghai Koostööorganisatsiooni riikide kaitseministrite kohtumisel esinedes.

„Samal ajal tehakse kõik, et vältida inimohvreid tsiviilisikute seas. Loomulikult aeglustab see pealetungi tempot, aga me teeme seda teadlikult,“ märkis Šoigu.