Riigikontrolli kiri viitab kapitaalsete peataolekule MKMis ja keskkonnaministeeriumis

Riigikontroll juhib ministrite tähelepanu, Eestil seisab peagi taas ees Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) kohustuslik audit. Paraku on kaks ministeeriumi jätnud siiamaani kõrvaldamata eelmise, 12 aastat tagasi tehtud auditi käigus ilmnenud puudused.

Näiteks toodi IMO 2010. aasta auditis välja, et Eestil puudub konventsioonidele vastav punkerdajate register.

Seetõttu peab Eestis punkerdajate kohta arvestust ei keegi muu kui keskkonnaagentuur (vanasti ilmateenistus – toim) ja seda kütuseseire andmekogus, millel puudub aga siiamaani andmekogu põhimäärus.

Mida riigikontroll tuvastas? Seda, et punkerdajate registri loomise eest vastutajatena on valitsuse kabinetinõupidamisel 27.01.2022 kinnitatud keskkonnaministeerium ja keskkonnaamet.

Paraku teatas seepeale keskkonnaamet, et neil puudub punkerdajate registriga igasugune seos. Keskkonnaministeerium aga lisas, et kütuseseire andmekogu on üldse mõeldud teiste eesmärkide täimiseks.

Seega puudub riigil täna korralik ülevaade, kes ja kui palju ja mida Eestis sisemerel ja sadamates punkerdab (ehk teisi laevu tangib).

Vähemalt samasugune kaos paistab riigikontrolli kirja kohaselt valitsevat laevajäätmete vastuvõtuseadmete järelevalve osas.

2010. aastal toimunud IMO auditi käigus leiti, et keskkonnaameti inspektoritel puudub väljaõpe, et hinnata sisuliselt sadamate vastuvõtuseadmeid (Eestis tegeleb nende haldamisega peamiselt Paljassaare sadamas riigiettevõte Green Marine – toim).

Keskkonnaministeerium on teatanud lihtsalt, et neil on selles küsimuses MKMiga „asjast erinev arusaam“.

Näiteks mainis keskkonnaministeeriumi esindaja, et nad on palunud MKMil teha kiire koolitus keskkonnaametile, sest sadama vastuvõtuseadmete kohta käiv regulatsioon on vastu võetud sadamaseadusega, mis on MKMi vastutusalas.

MKM kommenteeris aga riigikontrollile, et nad on juhtinud tähelepanu sellele, et tegemist on keskkonnaministeeriumi haldusalaga.