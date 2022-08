Suurbritannias sündisid erineva nahavärviga kaksikud

Nüüd on laste välimus märgatavalt erinev. Poisil on hele nahk ja rohelised silmad, tüdrukul aga tume nahk ja pruunid silmad.

Unikaalsete kaksikute ema on segapäritolu, kuid tema emapoolne vanaisa oli pärit Nigeeriast. 29-aastase laste isa esivanemad on Šoti ja Jamaica päritolu.

Broughton märkis, et lapsed tõmbavad inimeste tähelepanu siis, kui pere välja läheb. Möödujad küsivad sageli, kas mõlemad lapsed on tema omad.

Naine lisas, et lapsed erinevad ka iseloomu poolest. Azira on väga rahulik ja tasane, samas kui Ayon on rahutum ja nõuab palju rohkem tähelepanu.