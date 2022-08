Moderna vaktsiini varud on Eestis praktiliselt otsas. Millal on oodata lisa?

Digiregistratuurist nähtub, et järgnevatel kuudel on kokku üleval vaid 32 aega, kus vaktsineeritakse Modernaga. Need kõik on Tartus Confido Meditsiinikeskus. Esimene vaba aeg on 7. septembril. Mainitud variandid olid olemas kella 17.15 seisuga.

Pfizeri vaktsiini puhul on vabu vaktsineerimisaegu tuhandeid üle Eesti.

„Kui oled varem vaktsineeritud Pfizer/BioNTechiga, võid sellest hoolimata teha tõhustusdoosi ka Moderna vaktsiiniga ja vastupidi,“ seisab vaktsineeri.ee lehel. „Senised uuringud näitavad, et vaktsiinide segamine annab isegi tugevama immuunkaitse, kui tõhustusdoosi tegemine sama vaktsiiniga kui eelnev kuur.“

Ehk praegu oleks kokkuvõttes soovituslik eelnevalt Pfizeriga vaktsineeritutel lasta tõhustusdoos teha hoopis Modernaga. Üks Fortega vestelnud lugeja märkis, et seetõttu on ta järgmist sammu nüüd edasi lükanud. „Tahaks vastu sügist tõhustusdoosi, aga elan Tallinnas, pole aega aega selleks, et eraldi Tartusse sõita.“

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann nentis, et kõik senini Eestisse jõudnud Moderna vaktsiinidoosid on tarnitud vaktsineerijatele. „Terviseameti laos Moderna vaktsiini praegu ei ole, aga mRNA vaktsiinidest on seni võimalik kasutada Pfizer/BioNTech COVID-19 vaktsiine, mida Eestis on praegu piisavalt,“ lisas ta.

Järgmised Moderna vaktsiinitarned saabuvad tema sõnutsi eeldatavasti septembris. „Meie ootus on, et uued tarned tuleksid juba omikroni tüvele kohandatud vaktsiinidega. Kohandatud vaktsiinitarnete saabumise aeg sõltub sellest, millal kohandatud vaktsiin saab Euroopa Liidus müügiloa. Kokku on Eestile lepingu alusel veel tulemata 462 296 doosi Moderna COVID-19 vaktsiini.“