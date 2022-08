Üks küsimus: miks tegeleb eestlaste pensioni haldamisega Läti firma tütarettevõte?

Esiteks omandisuhetest. Ministeeriumi vastusest selgub, et AS Pensionikeskus omanikuks on ikka Nasdaq CSD SE (nagu see ka veebilehel kirjas on), kes omab aga AS Pensionikeskuse aktsiaid Läti Swedbanki kaudu. Eesti Äriregistris on toodud ainult esindajakonto omanik ja mitte tegelik aktsiate lõppomanik ehk Nasdaq CSD SE.