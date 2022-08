Ameeriklased õnnitlevad Ukrainat iseseisvuspäeva puhul rekordilise sõjalise abi paketiga

USA president Joe Biden tähistas täna Ukraina iseseisvuspäeva, kuulutades välja ligi 3 miljardi dollari suuruse julgeolekuabipaketi, et toetada Kiievit võitluses Venemaa sissetungi vastu. „Viimase kuue kuu jooksul on ukrainlased inspireerinud maailma oma erakordse julguse ja pühendumusega vabadusele,“ ütles Biden hommikuses avalduses, teatades Ukrainale mõeldud 2,98 miljardi dollari suurusest relva- ja varustuspaketist.

„Nad on seisnud otsustavalt ja tugevalt silmitsi Venemaa täiemahulise sissetungiga Ukrainasse. Ja tänane päev pole mitte ainult mineviku tähistamine, vaid ka kõlav kinnitus, et Ukraina on– ja jääb – suveräänseks ja iseseisvaks riigiks,“ jätkas Biden. „Ameerika Ühendriigid on pühendunud Ukraina rahva toetamisele, et abistada neid võitluses oma suveräänsuse kaitsmise eest.“