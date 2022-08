Norra ja Suurbritannia kingivad Ukrainale 9 miljoni euro väärtuses Black Horneti mikrodroone

Norras välja töötatud mikrodroon Black Hornet on oma nišis turuliider. Black Hornet on varustatud kahe CCTV kaameraga, mis on paigutatud ninasse. Andmete edastamine seadme juhtjaama leiab aset reaalajas. Seadme pikkus on umbes 100 mm, laius 25 mm, rootori läbimõõt on 100 mm. Selle kaal on umbes 18 grammi. Kogu komplekt koos ekraaniga kaalub 1,3 kg. Black Hornet suudab lennata kiirusega kuni 5 m/s tuulega kuni 8 m/s. Lennu maksimaalne kestus on 25 minutit, droon on suuteline lendama kuni 1 km kaugusel. Droon ei salvesta infot, mis on eeliseks kui see vastase kätte langeb. Samuti on selle elektrimootor erakordselt vaikne.