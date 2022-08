Hiinat vaevab viimase 60 aasta suurim kuumalaine, riik üritab hõbejodiidi abil vihma tekitada

Hiina viimase 60 aasta rängim kuumalaine ja kuiv Jangtse jõgi sundisid Hiina ametivõime võtma kasutusele äärmuslikke meetmeid elektri ümberjaotamiseks. BBC andmetel kustutatakse tuled ka Šanghai kuulsas Bundi linnaosas, mis on tavaliselt öösel eredalt valgustatud, energiasäästu eesmärgil. Ajalooliste ja futuristlike hoonete poolest tuntud rannapiirkond on turistide seas populaarne.

Jangtse jõgi on praegu kõigi aegade madalaimal tasemel. Mõnes piirkonnas on alla sadanud pool tavapärasest sademete hulgast. Hüdroelektrijaamade reservuaarid on nüüdseks peaaegu poole võrra tühjenenud, väidavad ametnikud.

Jangtse on maailma suuruselt kolmas jõgi, mis annab joogivett enam kui 400 miljonile hiinlasele, ning on kõige olulisem veetee mitte ainult Hiina majanduse, vaid ka ülemaailmse tarneahela jaoks.

Sel suvel jõudis veetase rekordmadalale, kui kuivasid terved jõelõigud ja kümned lisajõed. Jangtse peakanali veetase on viimase viie aasta keskmisest enam kui 50% madalam. Samuti on suletud laevateed jõe kesk- ja alamjooksul.

Eelmisel nädalal hindas rahandusministeerium, et ainuüksi juulis ulatus kuumalaine majanduslik kahju 2,73 miljardi jüaanini (400 miljoni euroni), mõjutades 5,5 miljonit inimest. Rahandusministeerium teatas, et eraldab katastroofiabiks 300 miljonit jüaani (44,3 miljonit eurot).

Vahepeal on mõnel pool Kesk- ja Edela-Hiina võimud astunud samme vihma esile kutsumiseks. Jangtse jõe-äärsetes provintsides on alustatud pilvede tekitamist. Kolmapäeval teatasid ka Kesk-Hiina Hubei provintsi võimud, et hakkavad vihma saamiseks hõbejodiidi abil vihma esile kutsuma. Hõbejodiidist vardad, tavaliselt sigareti suurused, visatakse olemasolevate pilvede pihta, et kiirendada jääkristallide teket. Need kristallid suurendavad pilvede niiskusesisaldust ja suurendavad selle vabanemise tõenäosust, st vihma.