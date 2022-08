LUGEJATE FOTOD | Eestis nähti eile imekauneid asperitase pilvi – mis need on?

Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna juhataja Miina Krabbi selgitas Fortele, et eile liikus üle Eesti soe front, selle eel õhuniiskus suurenes ja tekkis õhu laineline liikumine.

„Tulemuseks võivad olla korrapäratud lainelised pilved,“ ütles Krabbi ja märkis, et tegemist ei ole väga sagedase pilveliigiga.

Vikipeedia märgib, et lainelis-kaootiline kihtrünkpilv on madal pilv, mis tekib maapinnast kuni 2000 m kõrgusel. See harvaesinev pilvetüüp märgiti rahvusvahelisse pilveatlasesse 2009. aastal, lisamise ettepaneku tegid amatööridest pilvevaatlejad Cloud Apprectiation Societyst ehk pilvevaatlejate seltsist mõned aastad varem.