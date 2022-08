VIDEO | Leedulaste kingitud Bayraktar TB2 Vanagas sai Ukrainas kirja efektse võidu rašistide üle

Esialgu kasutasid ukrainlased Vanagast nagu ka teisi Bayraktar TB2 ründedroone pigem luureks, kuid kuna viimastel nädalatel on ameeriklaste saadetud HARM raketid lubanud venelaste õhukaitset alla suruda, siis on Bayraktare hakatud taas kasutama nende traditsioonilises rollis.

Videost on näha kuidas kaks venelaste haubitsameeskonda askeldavad oma relvade ümber ja valmistuvad neid üles seadma. Vanagase operaator sihib laskemoona, mida venelased parasjagu maha laadisid. Video tähelepanelikul vaatamisel on näha, et lamama jääb kolm-neli meest, ilmselt sai kuni viis meest ka haavata. Haubits sai kahjustada, kuid ilmselt on seda võimalik taastada.