VIDEO | Muljetavaldavad kaadrid: ukraina sõdurid tulistavad Eesti antud tankitõrjekahurist

Ukrainlased avaldasid sotsiaalmeedias video, kus on näha, kuidas sõdurid kasutavad Eesti antud 90-mm tagasilöögita kahurit Pansarvärnspjäs 1110. Lühikeses klipis on hästi näha gaasijuga, mis juhitakse laskmisel relvast välja.

Tagasilöögita kahur on relv, millel ei ole tulistamisel tagasilööki. See efekt saavutatakse, eemaldades osa püssirohugaase läbi spetsiaalse düüsi, mille tulemusena tekib reaktiivjõud, mis tasakaalustab tagasilöögist tekkiva jõu. Pvpj 1110 raud on gaaside väljutamiseks tagant avatud.