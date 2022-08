FOTOD | Keegi pole seda enne niimoodi näinud: Webbi teleskoop saatis Maale Jupiteri värsked pildid

Hiidplaneedist tehti uued pildid James Webbi teleskoobi abil ja avaldati NASA kodulehel. Astronoomide sõnul ei oodanud nad ise, et fotod nii head välja kukuvad: „Ausalt öeldes ei oodanud me, et need nii head tulevad. On tõeliselt hämmastav, et näeme samal pildil Jupiteri detaile koos selle rõngaste, pisikeste kuude ja isegi galaktikatega,“ ütles planetaarastronoom, California ülikooli professor Imke de Pater.