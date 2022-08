Valitsus maksab riigieelarvest kinni pool ettevõtete tark- ja riistvaraostudest, miks jäävad kõrvale põllumehed ja programmeerijad?

Miks? Põllumajandus ja kalanduse osas on valitsus otsustanud, et nendele rahade suunamisega tegeleb maaeluministeerium. Hulgikaubanduse ja kindlustuste puhul aga sellest, et need ei ole „globaalses konkurentsis tegutsevad kõrgemat lisandväärtust loovad ja eksportivad ettevõtted“. Programmeerimisettevõtted võivad osutuda aga ise rahasaajatele teenuse osutajateks.