Elektroonikaromude uputusega võitleva roheidu juht: välisõpingud aitavad kontakte luua

Tartu Ülikoolis majandust õppinud Kristo valis vahetusõpingute jaoks Itaalia Bologna ülikooli just selle pika ajaloo tõttu. Teatavasti on tegu Euroopa vanima ja maailma ühe vanima ülikooliga. Mineku protsess oli Kristo jaoks üsna lihtne, kuna mindi koos väga hea sõbraga. Tagantjärele tarkusena soovitab ta välismaale õppima minna pigem üksi.

„Kõigile nendele, kes alles lähevad, ma ütleks, et minge üksinda,“ ütles Kristo. „Siis on see kogemus veelgi ehedam ja autentsem.“

Kokkuvõttes oli Itaalias õppimine Kristo jaoks vinge kogemus ning tahke, kuidas sealne aeg arendas, oli palju. „Eks kuulajad, kes on ka ise välismaal õppinud või elanud, teavad, kuidas see mõttemaailma avardab ja silmaringi suurendab. See oli väga vägev.“

Mugavustsoonist välja

Paar aastat pärast Tartu Ülikooli lõpetamist otsustas Kristo omandada EBSi MBA kraadi. Ka seekord oli siht õppida osaliselt välismaal. Seekord oli plaan teha kogemus läbi üksi, et saada veelgi rohkem välja mugavustsoonist. Valituks osutus Jaapan.

Tolleks hetkeks oli Kristo juba mõnda aega panganduses ärikliendihaldurina töötanud, mis tähendas igapäevaseid kokkupuuteid erinevate ettevõtjatega. „Minu jaoks on alati hästi põnev küsida, et kuidas nad selle äriideeni jõudsid. Soov ise midagi teha on minus kogu aeg olnud ja seeläbi tunduski põnev minna MBAd õppima. Ka Jaapanis antud ülikool oli kohalike kinnisvaramagnaatide poolt loodud,“ selgitas Kristo.

Kasulikud kogemused ja kontaktid

Praeguse töö juures tulevad talle toona kaugel saareriigil omandatud kogemused kasuks ning aitavad kauge kultuuri esindajatega tänagi kontakte luua.

„Kas või eile oli mul ühe Jaapani ettevõttega kõne. Olles Jaapanis elanud, kuigi mul tegelikult seal ühtegi head Jaapani sõpra või tuttavat ei tekkinudki, teadsin ma ikkagi, kuidas presenteerida enda ettevõtet ja kuidas suhestuda. Sellised väiksed detailid on kindlasti mind väga palju aidanud,“ kirjeldas ta.