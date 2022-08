Riik võtab teadlaste korraldatavad loomkatsed teravama tähelepanu alla

Täpsemalt seisab ees kaks olulisemat muudatust. Esiteks likvideeritakse praegune loomkatseteks loa andmise komisjon, mille liikmeteks olid peamiselt katseid korraldavad teaduasutused ise – ehk et lubasid anti iseendale. See loakomisjon ei allunud ka mitte ühelegi riigiasutusele ja ministeerium tahab sellise olukorra lõpetada.

Veelgi olulisem on aga see, et katsete tegemise järel ei saa tulevikus piirduda pelgalt tehnilise kokkuvõttega, vaid raskemate tagajärgedega (loe: loomade suhtes piinavamate) katsete ja ahviliste kasutamise korral viiakse sisse loomkatseprojekti järelhindamise süsteem.