KUULA | Nagu õudusfilmis: teadlased avaldasid musta augu helid

NASA avaldas Perseuse täheparve musta augu helid.

Massachusettsi tehnoloogiainstituudi teadlased lõid selle heli, muutes röntgenikiirguse kajad akustilisteks laineteks.

Siin on lühike video, mida peate vaatama loomulikult heliga:

Kust see heli tuleb, kui mustad augud on kurikuulsad selle poolest, et neelavad enda ümber kõike, sealhulgas valgust? Tõepoolest - mustad augud imevad endasse kõik, mis neile lähedale sattus. Ja kui mustad augud neelavad endasse lähedalasuvast tähest ainet, kiirgavad need võimsaid röntgenikiirte purskeid. Just selle röntgenikiirguse kaja muutsid füüsikud kuuldavateks helilaineteks.

Pole ime, et helid on nii jubedad. Lõppude lõpuks on see täht, mille neelab must auk.

Musta augu kiirgavaid laineid saab proportsionaalselt viia soovitud sagedustele, mida inimkõrv suudab tajuda. Musta augu kiiratud lained on teadlaste poolt muudetud noodiks, mis on 57 oktaavi võrra madalam esimese oktaavi C-noodist. Inimkõrv kuuleb seda nooti üsna selgelt. Instrumentidega salvestatud noote võimendati korduvalt ning nii saadigi omapärane musta augu heli.

Teadlased on Perseuse tähtkuju musta auku jälginud alates 2003. aastast. Astrofüüsikutel on oluline mõista, kuidas mustad augud toimivad, sest see on üks võtmeid universumi struktuuri mõistmisel. Teadlaste jaoks pakub aga näiteks ka suurimat huvi must auk, mis asub meie Linnutee galaktika keskel ja mis on tõeline koletis: selle mass on võrdne 4,5 miljoni Päikese massiga.