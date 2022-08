Suri maailma vanuselt teine inimene, 116-aastane poolatar Tekla Juniewicz

Maailma vanimaks inimeseks on prantsuse nunn Lucile Randon, kes on 118-aastane. Selle aasta 19. aprillil suri jaapanlanna Kane Tanaka, kes oli 119-aastane. Juniewiczi surm tähendab, et Randoni järel maailma vanuselt teine inimene on 115-aastane hispaanlanna Maria Branas Morera ja kolmas hispaanlannast 52 päeva noorem jaapanlanna Fusa Tatsumi. Maailma vanim mees on Juan Vincent Mora, kes on 113-aastane.