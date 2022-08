Foto: Krimmis poosetavad vene turistid andsid taaskord Ukraina sõjaväele väärt infot

Jevpatorijas aega veetvad turistid pildistasid nimelt nagu muuseas taustal olevaid Venemaa õhutõrjesüsteeme ja andsid seeläbi päris täpse ülevaate selle kohta, kus need asuvad.

Uurijad analüüsisid geomärke ja leidsid, et need asuvad Tereklõ järve piirkonnas Molotšne küla lähedal.

Fotodel on näha, et venelased on sinna paigutanud oma kaasaegsed õhutõrjesüsteemid S-400.