Avastus: TikTok salvestab kasutajate klahvivajutusi

Krause avastas täpsemalt, et kui TikToki kasutajad sisenevad rakenduses oleva lingi kaudu mis iganes veebisaidile, satuvad nad TikTok äpisisesesse brauserisse, kuhu arendaja on lisanud koodi, mis võimaldab jälgida suurt osa nende tegevusest nendel saitidel – sealhulgas nende klahvivajutusi, kirjutab Forbes .

Eeltoodud brauserisse satuvad kasutajad siis, kui puudutavad TikToki äpis reklaame või külastavad profiililinke. See brauser suudab aga veebilehtede koode ümber kirjutada – selleks lisatakse veebisaitidele programmeerimiskeele JavaScripti read.

Felix Krause on veendunud, et nende koodide lisamine on olnud TikToki teadlik valik ja tegevus.