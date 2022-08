Püramiidisuurune asteroid läheneb täna Maale, viimati tuli see meie koduplaneedile nii lähedale 1914

Spaceweatheri andmetel on 2019 AV13-nimelise asteroidi pikkus 100–230 m ehk selle mõõtmeid saab võrrelda Giza suure püramiidiga. Teadlaste prognooside kohaselt läheneb kosmoseobjekt meie suunas kiirusega umbes 32 000 km ja ületab oma teel 13,8 korda sama vahemaa, mis on Maast Kuuni.

Viimati jõudis asteroid Maale nii lähedale aastal 1914 ja järgmine kord, kui see jõuab Maa lähedale, on 2113. Asteroid Maale ohtu ei kujuta. „Võime kindlad olla, et see ei taba Maad, sest piisavate vaatluste abil saame asteroidi orbiidi suure täpsusega välja arvutada,“ ütles Spaceguard Centeri observatooriumi direktor Jay Tate Newsweekile.