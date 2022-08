ANALÜÜS | „Kazõm-Seržant Telegovitš“ - kas Vladimir Putin näitab tõepoolest üles dementsuse märke?

Putin hääldab regulaarselt Tokajevi nime nii valesti, et isegi suure soovi korral on võimatu kuulda „Kassõm-Žomart Kemelevitši“. Kasahstani ja Venemaa viimasel kohtumisel nimetas ta Tokajevit „Kazõm-Seržant Telegovitšiks“, mis vene keelest eesti keelde tõlgituna oleks „Kazõm Seersant Vankri poeg“.

17. juunil Peterburi majandusfoorumil esinedes nimetas Vladimir Putin Kasahstani presidenti Kassõm-Žomart Kemelevitš Tokajevit mitte tema nime, vaid fraasiga, mis kõlas umbes „Kemežam Išemilevitš“. Putini kõrval istunud Tokajev vaatas selle peale hämmeldunult oma Vene kolleegile otsa. Loole ei pööranud tähelepanu mitte ainult osa meediast, vaid ka Kasahstani elanikud: tekkis hulk meeme, mis ilmusid pärast vahejuhtumit Peterburi foorumil. Tõsi, ajaloos on ka üks hetk kui Putin suutis Tokajevi nime välja öelda: see juhtus samal Peterburi foorumil, kuid sel hetkel lebas Putini ees paber kõnetekstiga, nii et teoreetiliselt võis Venemaa president paberilt piiluda, mis tema kolleegi nimi on.