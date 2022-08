Politseil osavus mobiilsete kiiruskaamerate peitmisel kasvab – purustuvad üha uued trahvirekordid

PPA-l on jätkuvalt kaheksa mobiilset kiiruskaamerat, igas prefektuuris kaks. PPA liiklusjärelevalve teenuse omanik Sirle Loigo ütles Fortele, et aasta esimese seitsme kuuga on nende abil fikseeritud rikkumiste osas vormistatud juba 125 922 trahviteadet.