GRAAFIK | Ukrainlased peavad oma suurimateks abistajateks Poolat, Ameerikat, Suurbritanniat ja Leedut

Eestlasi ja lätlasi edestasid leedulased, kes per capita ning summana on andnud Ukrainale vähem abi kui Eesti ja Läti, kuid kelle annetused -Bayraktar TB2 Vanagas ning vaatlusdroonid Magyla (tegelikult Eestis toodetud EOS C-VTOL-toim.) - on saanud Ukrainas ja maailmas rohkem tähelepanu. Osaliselt tuleb see kahtlemata sellest, et raha droonide jaoks koguti crowdfundingu korras. Lisaks on Leedu kaitsevägi saatnud Ukrainasse 20 soomukit M113 ja mõned lühimaa õhutõrjekompleksid Stinger.