Kas konflikt monumentide ümber Eestis on sisse kirjutatud sellesse, et Eesti ja Venemaa ajalookäsitlused on vastukäivad ning eesti-ja venekeelsed elavad erinevates infoväljades, mis neid käsitlusi kultiveerivad? Kas selliseid konflikte on võimalik vältida või on need meie praeguses situatsioonis paratamatus?