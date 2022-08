„Nuta, kui mind näed!“ Euroopa jõgedest ilmusid põuaga välja nälga ja ikaldust ette kuulutavad kivid

„Nuta, kui mind näed“ on kirjutatud Elbe jõest välja kuivanud kivile. Sõnum on hoiatus minevikust: jõgede väga madal veetase oli varem märk ikaldusest ja näljast. Näljakive on leitud ka Reini jõe kuivadel lõikudel.

Kesk-Euroopa maades oli varem traditsioon tähistada madalat veetaset kividega. Näiteks Saksamaal on teada 27 sellist kivi, enamik neist Elbe jões. Selliste kivide välja ilmumist on loetud halvaks endeks, näiteks kuivasid need välja esimese maailmasõja ajal 1918. aastal, kui Saksamaal oli kõva nälg. Viimati ilmutasid näljakivid end aastal 2018. Mõned kivid kuivavad välja iga paari aasta tagant, teisi on nähtud ajaloo jooksul üldse vaid paar korda. Vanim teadaolev viide väga madalale veetasemele pärineb aastast 1417. See leiti Berliini lähedalt Spree jõest. Varasemast on teada ka üks kivi aastaarvuga „1115“, kuid see juhtum on halvasti dokumenteeritud. Näljakive on leitud ka Reinist ja selle lisajõgedest kuni Schaffhausenini Šveitsis.