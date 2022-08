Sünoptik Kairo Kiitsak on kokku pannud väga põhjaliku tabeli kuu keskmistest temperatuuridest alates 2005. aastast ja see näeb välja nii:

„Jooksev Eesti keskmine on täna (15.08.2022) õhtuse seisuga lausa 18,9 °C. Alates 1961. aastast on august sama soe (18,9 °C) olnud vaid 1997. aastal. Nii et kõigi aegade augusti rekord on ohus. Keskmine temperatuur tõuseb veel märgatavalt käesoleva kuumalaine jooksul,“ sõnas Kiitsak.