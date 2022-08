Arstid hoiatavad: üleliigne mõtlemine võib olla ajule kahjulik ning viia toksiinide kuhjumiseni!

Ajakirjas Current Biology avaldatud Pariisi Pitié-Salpêtrière’i ülikoolihaigla arstide uuring näitab, et mitu tundi kestev intensiivne kognitiivne töö viib potentsiaalselt toksiliste produktide kuhjumiseni eesajukoores. See omakorda muudab inimeste käitumist: kaob keskendumisvõime, tekib kognitiivne väsimus. „Olulised teooriad viitavad sellele, et väsimus on aju loodud illusioon, mis sunnib teid lülituma meeldivamatele tegevustele. Kuid meie tulemused näitavad, et kognitiivne töö toob kaasa funktsionaalseid muutusi - kahjulike ainete kogunemist, nii et väsimus võib tõepoolest olla signaal, kuid sellel on kindel eesmärk: säilitada aju toimimise terviklikkus,“ räägib uurimuse üks autoreid Matias Pessillone.