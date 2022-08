VIDEO | Triibulised särgid ehk telnjaškad venelaste seas: miks nad peavad seda enda kultusesemeks?

Triibulised särgid pole alati olnud kui moeese, mis on 1917. aastal Coco Chaneli moelavalt kaasa tulnud, vaid sellel on tegelikult pikk ajalooline taust ja tähendus. Triibumustriga särk pärineb meremeestelt, mis jõudis ka Vene mereväkke aastal 1874 ning mida kutsuti telnjaškaks. Särgi kandmisest sai aga üsna pea uhkuseasi ning seda kanti vaat et nii kaua kuni jäi alles ainult ribad.